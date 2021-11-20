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Михаил Саакашвили прекратил голодовку

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Находящийся под стражей в Грузии экс-президент страны Михаил Саакашвили прекратил голодовку, объявленную 4 октября. Об этом сообщил в субботу, 20 ноября, врач политика Николоз Кипшидзе.

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Реабилитацию после 50-дневной голодовки назначит коллегия врачей. В настоящее время врачебный совет проходит в Горийском военном госпитале, отмечает телеканал «Рустави 2».

Кроме того, врачи составят список посетителей Саакашвили, которые смогут навестить экс-президента.

Осужденного политика доставили в больницу накануне. Сопровождали машины скорой помощи автомобили службы исполнения наказания и полиции. Также с экс-президентом были адвокаты и его личный врач.

19 ноября специалисты, посетившие Саакашвили в тюрьме, выявили серьезное заболевание мозга, из-за которого у политика с большой вероятностью может развиться кома с возможным летальным исходом. В связи с этим министерство юстиции Грузии решило доставить экс-президента из реанимационного отделения тюремной больницы в военный госпиталь в Гори.

Бывшего грузинского лидера задержали 1 октября в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы страны.

Кроме того, экс-президент на родине заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.

Также Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их продолжают рассматривать суды.

Из-за несогласия с мерой пресечения бывший грузинский лидер объявил голодовку,

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