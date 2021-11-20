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Почти 10 тыс. человек подали заявки на конкурс «Доброволец Москвы — 2021»

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В Москве завершился прием заявок на ежегодный конкурс «Доброволец Москвы», в 2021 году в нем примут участие около 10 тыс. волонтеров. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщила руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина, ее слова приводит портал mos.ru.

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«Конкурс призван поддержать лучшие добровольческие практики города. Волонтерам он дает возможность проявить себя, реализовать свои добрые инициативы, получить позитивные эмоции и опыт. В этом году индивидуальные и коллективные заявки на участие прислали почти 10 тысяч человек», — отметила Сергунина.

По ее словам, конкурс проводится в несколько этапов. Первый из них, на котором проходил прием заявок и обучение, уже завершен. В настоящий момент эксперты оценивают конкурсные материалы участников.

Также Сергунина уточнила, что затем начнется подготовка к финальным испытаниям. Они пройдут с 1 по 19 декабря. Подведение итогов и награждение победителей состоятся в конце декабря.

«Кураторы и эксперты не только обучают участников, но и дают им полезные советы и делятся знаниями. Для новичков добровольчества конкурс может стать успешной точкой роста, а для уже опытных волонтеров — платформой для развития и обмена опытом», — добавила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Отмечается, что на конкурсе представлено три направления: «Деятельность», «Проект» и «Команда».

Так, первое направление включает в себя номинации «Я волонтер» и «Спасибо».

Кроме того, в направлении «Проект» участники презентуют свои инициативы в номинациях «Организатор добрых дел» и «Добрая идея».

Также конкурсанты принимают участие в составе добровольческой группы в номинациях «Добрая команда. Школа», «Добрая команда. Колледж», «Добрая команда. Вуз» и «Добрая команда. Корпоративное объединение».

При этом самая популярная номинация в этом году — «Я волонтер». На нее поступило свыше 440 заявок. На второй и третьей строчке рейтинга самых популярных программ оказались номинации «Добрая идея» и «Добрая команда. Школа».

Все жители столицы могут могут поддержать акцию «Подарки пожилым» и помочь собрать новогодние подарочные наборы для подопечных домов престарелых, а также поучаствовать в марафоне по сбору корма для животных из приютов.

Мэрия столицы проводит Конкурс «Доброволец Москвы» уже в седьмой раз. Дополнительную информацию об экспертах и партнерах конкурса и календаре событий можно узнать на официальном сайте мероприятия.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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