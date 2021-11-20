Памятник Петру I появится возле региональной прокуратуры в Пскове

Памятник Петру I скоро появится возле здания областной прокуратуры в Пскове. В преддверии 300-летия ведомства, которое будет отмечаться 12 января, над скульптурой первого российского императора работают мастера из Москвы. Монумент включает двухметровую фигуру царя и основание в виде камня, на котором закреплен текст петровского указа о создании прокуратуры.

Это будет первый памятник Петру Первому в Пскове, при этом имя императора тесно связано с историей города. Как отмечает Псковское агентство информации, скульпторы решили ваять Петра в Пскове, на месте установки, в специально устроенной отапливаемой палатке.

«Рискованно [делать памятник в одном месте, а потом везти в другое. — Ред]. При перевозке опасался, что что-то всё равно отломается», — рассказал скульптор Антон Гордиенко.

Скульптор Антон Гордиенко также рассказал, что взял за основу памятника Петру I образцы известного французского скульптора Этьена Фальконе. «За образец я взял работу Фальконе «Медный всадник», который установлен в Санкт-Петербурге», — заметил скульптор.

В Печорском районе Псковской области отреставрируют Мальской Спасо-Рождественский монастырь. Об этом сообщило ранее АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области». В организации отметили, что архитектурный ансамбль монастыря планируется включить в перечень объектов на реставрацию. Сейчас сооружения находятся в плохом состоянии. Ведется предпроектная работа, памятник изучают, для того чтобы позже сформировать техническое задание по созданию проекта реставрации. Этот монастырь известен с XV века. Считается, что его основал пустынножитель Онуфрий.