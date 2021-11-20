В Польше рассказали о попытках штурма границы мигрантами этой ночью

Минувшей ночью продолжились попытки штурма границы между Белоруссией и Польшей. Об этом сообщил в субботу, 20 ноября, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире радиостанции RMF FM.

«Были атаки на польскую границу. Сейчас мигранты используют немного другие методы. Меньшие группы людей пытаются форсировать границу во многих места», — отметил министр.

По его словам, действиями мигрантов якобы руководят белорусские силовики, не приведя доказательств.

В свою очередь полиция Подляского воеводства рассказала в Twitter, что в ночь на субботу беженцы камнями повредили две полицейские машины в районе Стажины. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Погранохрана Польши в Twitter сообщила, что на польско-белорусском участке границы, охраняемом отделением в Дубиче-Церкевне, было несколько попыток форсирования границы. Самая большая группа состояла из около 200 иностранцев, остальные - нескольких десятков. Отмечается, что мигранты бросали камни, петарды.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские силовики применяли против мигрантов методы, сравнимые с фашистскими. Он напомнил о случаях, когда беженцев поливали водой с химикатами.

Накануне глава следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора сообщил, что 65 человек пострадали в результате применении спецсредств польскими силовиками против мигрантов на границе Польши и Белоруссии. В тот же день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о необходимости донести мигрантам позицию Варшавы и убедить их вернуться домой.

18 ноября мигранты стали покидать лагерь, появившийся на границе с Польшей. Они отправились в белорусский логистический центр.

16 ноября польская сторона применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты в ответ на действия мигрантов, которые начали бросать палки и камни в сторону силовиков. По словам мигрантов, после этого у их детей возникли проблемы с глазами.

С 8 ноября несколько тысяч мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза, они разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику.