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В Госдуме исключили прорыв надежной обороны Крыма

Депутат Шеремет заявил, что ни одной армии не по зубам прорвать оборону Крыма
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Крым надежно защищен, ни одной армии не по зубам прорвать оборону и вторгнуться на полуостров. Об этом 20 ноября заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Таким образом он прокомментировал высказывание ветерана НАТО Ставроса Атламазоглу, заявившего, что американская армия якобы готовится к прорыву российской обороны в Крыму, передает Business Insider.

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«Крым надежно защищен. Ни одной армии, в том числе американской, не по зубам прорвать оборону и вторгнуться на полуостров. Да и не станут американцы лезть на рожон, для этого у них есть вассалы в лице других государств», — подчеркнул Шеремет в беседе с «РИА Новости».

По его словам, американцы «преуспели в умении загребать жар чужими руками». Вместе с тем Шеремет добавил, что у России есть современное вооружение, аналогов которому нет ни в одной стране мира.

Однако, обратил внимание депутат, вместо сплочения США продолжают создавать точки напряжения. Шеремет выразил уверенность в том, что время для собрания лидеров ведущих стран мира на международной конференции в Ялте пришло. Там главы государств смогут обозначить красные линии, за которые никто не должен заходить ради мира и будущего планеты, заключил депутат.

Ранее в этот день глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что шансы спецназа США прорвать оборону Крыма равны нулю. Он пояснил, что любой агрессор будет уничтожен на дальних подступах.

До этого, 13 ноября, президент России Владимир Путин сообщил, что незапланированные учения США в акватории Черного моря — это серьезный вызов для России. Глава государства позже, 18 ноября, обратил внимание на то, что Запад обостряет ситуацию и очень поверхностно относится к предупреждениям России не переходить «красные линии».

17 ноября ракетный эсминец USS Porter покинул Черное море, в которое вошел 30 октября для того, чтобы участвовать в учениях с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

С момента прибытия в Черное море корабль провел учения по маневрированию с кораблем управления класса Blue Ridge — USS Mount Whitney, флагманом Шестого флота США класса «Генри Дж. Кайзер» USNS John Lenthall (T-AO 189), а также кораблями болгарского, румынского, турецкого и украинского флотов.

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