В Госдуме объяснили желание США ввести санкции против России

Предложение США по введению санкций, направленных против России в случае якобы «вторжения на Украину», связано с желанием американских политиков подобраться к «кормушке» бюджета, который выделяется на сдерживание так называемой «российской угрозы». Об этом 20 ноября заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Накануне сенатор США Боб Менендес предложил предусмотреть «санкционную бомбардировку» для России, включающую в себя секторальные ограничения, меры по госдолгу и газопроводу «Северный поток – 2», на случай ее «вторжения» на Украину.

«Считаю, что в культурном западном мире, как всегда, всё упирается в деньги. И та группа сенаторов, которая, стуча кулаком, требует новых санкций, просто оказалась вне кормушки и хочет в нее залезть хотя бы пальцем», — сказал Белик в беседе с «РИА Новости».

По его словам, на «российской угрозе» в США, а также в странах Западной Европы зарабатываются деньги. Белик обратил внимание на то, что некоторые политические деятели не могут не «присоединиться к этим огромным денежным потокам и хоть что-то положить себе в карман».

«Это связано с большими оборонными заказами, с так называемой «помощью оккупированной Украине» и «политическим сдерживанием России», — пояснил член комитета ГД.

Ранее, 19 ноября, издание The New York Times, ссылаясь на предупреждение американских спецслужб, сообщило, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по вторжению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры. При этом какие конкретно действия предпримут российские военные, якобы находящиеся у границы Украины, источникам неизвестно.

12 ноября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения России на Украину. Он подчеркнул, что страна этого никогда не планировала и не планирует никаких вторжений.

В свою очередь, президент России Владимир Путин 13 ноября сказал, что заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину, являются алармистскими. В Минобороны РФ указали, что именно НАТО наращивает активность у границ России.