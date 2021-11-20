NYT: США предупреждают союзников о возможности вторжения России на Украину

США убеждают союзников в Европе разработать меры сдерживания России от нападения на Украину, речь идет, в том числе, об экономических, а также о военных мерах. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщило издание The New York Times со ссылкой на предупреждение американских спецслужб.

По данным источников газеты, российская сторона пока не решила, что будет делать якобы со своими военнослужащими вблизи украинской границы. При этом в Вашингтоне, как указали собеседники издания, серьезно воспринимают подобные обстоятельства, в которых задействованы военные, добавляет «Газета.Ru».

Кроме того, The New York Times обратила внимание на то, что директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на текущей неделе посетила Брюссель. Цель поездки заключалась в том, чтобы проинформировать послов НАТО о возможном «военном вторжении России на Украину».

Журналисты заключили, что, согласно данным Центра стратегических и международных исследований, Россия якобы уже направила силы на мыс Опук в Крыму и на территорию у города Павловск в Воронежской области. Отмечается, что речь идет о танках и ракетных комплексах «Искандер».

Ранее, 19 ноября, сенатор США Боб Менендес предложил предусмотреть «санкционную бомбардировку» для России, включающую в себя секторальные ограничения, меры по госдолгу и газопроводу «Северный поток – 2» (СП-2), на случай ее «вторжения» на Украину.

12 ноября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения России на Украину. Он подчеркнул, что страна этого никогда не планировала и не планирует никаких вторжений.

В свою очередь, президент России Владимир Путин спустя день сказал, что заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину, являются алармистскими. В Минобороны РФ указали, что именно НАТО наращивает активность у границ России.