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В России выявили 37 120 новых случаев коронавируса

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В России за минувшие сутки зафиксировали 37 120 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

«Зафиксированы 1254 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 36 172 человека», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что наибольшее количество новых случаев выявлено в Москве (3239), Санкт-Петербурге (2637) и Московской области (1885).

С начала распространения коронавируса в РФ было выявлено 9 294 188 случаев заболевания. При этом 262 843 пациента скончались от последствий COVID-19, 7 992 426 человек выздоровели.

Ранее в этот день вирусолог центра имени Гамалеи Александр Бутенко сообщил, что в России началось снижение волны заболеваемости COVID-19. Специалист отметил, что пока точную дату окончания волны назвать невозможно, но если наметившаяся в последнее время тенденция по снижению числа заболевших продолжится неделю или две, то можно будет говорить об улучшении ситуации.

Днем ранее уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 50,2%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

10 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала всех россиян привиться от COVID-19. Для того чтобы РФ достигла уровня 80% по числу вакцинированных граждан, все россияне, которые не имеют медицинского отвода от вакцинации, должны просто сделать прививку, отметила она.

В тот же день директор директор Центра им.. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение о том, что вакцина против COVID-19 должна быть включена в национальный календарь прививок. А саму вакцинацию, по словам ученого, нужно сделать обязательной.

9 ноября врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал вакцину «Спутник V» самым эффективным препаратом для ревакцинации. Он отметил, что при ревакцинации любым зарегистрированным российским препаратом от COVID-19 не будет никаких побочных эффектов, две платформы могут дополнять друг друга.

Ранее, 8 ноября, Гинцбург рассказал в интервью «Известиям», что в настоящий момент в РФ выпущено 65 млн доз вакцины «Спутник V», из них 55 млн или 56 млн доз был использованы при вакцинации россиян. Он добавил, что еще примерно столько же «Спутника V» доставлено примерно в 10 стран.

На фоне сложной ситуации с пандемией коронавируса эксперты и врачи отмечают важность вакцинации, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться об окружающих. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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