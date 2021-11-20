Врач сообщила о схожих с COVID-19 негативных последствиях гриппа

Грипп может иметь столь же серьезные последствия, как и коронавирус, особенно для людей, переболевших COVID-19. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщила завкафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

«Грипп всегда у врачей-инфекционистов считался заболеванием, которое достаточно тяжело переносится. Грипп протекает тяжело у людей с различными хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в сто раз тяжелее протекает у людей с хроническими заболеваниями легочной системы», — приводит слова специалиста ТАСС.

При этом нельзя исключать возможность заражения сразу и гриппом, и коронавирусом, подчеркнула она. При заболевании гриппом пациент может столкнуться с негативными последствиями, если до этого он переболел COVID-19 и у него остались какие-то остаточные явления.

По словам Малинниковой, в настоящий момент вакцинация от гриппа является не менее актуальной задачей, чем вакцинация от коронавируса.

17 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала всех россиян, которые переболели COVID-19, новой группой риска по гриппу. Вместе с тем Попова напомнила, что в группу риска также попадают граждане, у которых наблюдаются эндокринные патологии, хронические болезни легких и сердца.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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