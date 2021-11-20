Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования. Запуск осуществили с космодрома Тайюань в провинции Шаньси. Gaofen-11-03 необходим для нужд городского развития и сельского хозяйства, передает телеканал «Известия». Кроме того, спутник будут использовать при земельных работах, а также при ликвидации стихийных бедствий. В этом году Китай собирается осуществить еще 40 запусков и поставить национальный рекорд.

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