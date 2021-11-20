Вирусолог центра Гамалеи спрогнозировал спад волны заболеваемости COVID-19 через неделю

Волна заболеваемости COVID-19 в России начала отступать. Такое мнение 20 ноября в интервью радио Sputnik выразил вирусолог центра имени Гамалеи Александр Бутенко.

Он напомнил, что максимальные показатели по заболеваемости оперштаб фиксировал в начале ноября, с тех пор суточный показатель стал снижаться. Если такая тенденция сохранится в течение одной-двух недель, то можно судить об улучшении ситуации, отметил Бутенко.

«Делать прогнозы сложно, есть много факторов, которые влияют на инфекцию. Сейчас тенденция хорошая. Можно построить математическую модель, что если эта тенденция продержится неделю или две, то можно будет говорить, что дело идет к поправке ситуации. Но категорически сказать, какого числа всплеск заболеваемости закончится, пока невозможно», — указал он.

В то же время эксперт подчеркнул, что эпидемия не закончится полностью, когда очередная волна сойдет на нет. По его словам, россиянам необходимо будет и дальше соблюдать меры предосторожности и прививаться. Он также напомнил о положительном опыте Китая в борьбе с коронавирусом путем соблюдения жестких противоэпидемиологических мер и активной вакцинации населения.

Накануне число новых случаев COVID-19 в РФ составило 37 156, а 20 ноября — уже 37 120. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 50,2%. Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что эпидемиологическая обстановка стала более напряженной в трех субъектах России, в их числе Алтайский край, Кемеровская область и Бурятия.

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