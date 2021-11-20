Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Зоозащитники призвали наказать убивших кота в Северодвинске живодеров
Общество
Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного
Мир
США предупредили союзников о «готовности России вторгнуться» на Украину
Общество
В России выявили 37 120 случаев COVID-19 за сутки
Общество
Рекорд низкого атмосферного давления установлен в Москве в субботу
Мир
Тысячи долларов высыпались из фуры на трассе в Сан-Диего
Мир
Иран задержал иностранное судно в Персидском заливе
Общество
Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
Общество
В ГД предложили сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 лет
Культура
Певица МакSим впервые после комы вышла на сцену

Вирусолог центра Гамалеи спрогнозировал спад волны заболеваемости COVID-19 через неделю

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Волна заболеваемости COVID-19 в России начала отступать. Такое мнение 20 ноября в интервью радио Sputnik выразил вирусолог центра имени Гамалеи Александр Бутенко.

Личный интерес: кому нужны фейки о коронавирусе
Информационные вбросы о сливе персональных данных в интернет могут использоваться для разогрева рынка

Он напомнил, что максимальные показатели по заболеваемости оперштаб фиксировал в начале ноября, с тех пор суточный показатель стал снижаться. Если такая тенденция сохранится в течение одной-двух недель, то можно судить об улучшении ситуации, отметил Бутенко.

«Делать прогнозы сложно, есть много факторов, которые влияют на инфекцию. Сейчас тенденция хорошая. Можно построить математическую модель, что если эта тенденция продержится неделю или две, то можно будет говорить, что дело идет к поправке ситуации. Но категорически сказать, какого числа всплеск заболеваемости закончится, пока невозможно», — указал он.

В то же время эксперт подчеркнул, что эпидемия не закончится полностью, когда очередная волна сойдет на нет. По его словам, россиянам необходимо будет и дальше соблюдать меры предосторожности и прививаться. Он также напомнил о положительном опыте Китая в борьбе с коронавирусом путем соблюдения жестких противоэпидемиологических мер и активной вакцинации населения.

Накануне число новых случаев COVID-19 в РФ составило 37 156, а 20 ноября — уже 37 120. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 50,2%. Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что эпидемиологическая обстановка стала более напряженной в трех субъектах России, в их числе Алтайский край, Кемеровская область и Бурятия.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021