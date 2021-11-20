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Россия напомнила Швеции об исходе битвы под Полтавой

Expressen: Россия напомнила, почему Швеции нужно держаться подальше от Украины
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Посольство России в Швеции напомнило Стокгольму об исходе вторжения на территорию современной Украины во время Северной войны. Подобные амбиции Швеции могут закончиться аналогично, считает обозреватель Матс Юхан Ларссон. Об этом этом он пишет в статье для газеты Expressen.

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Журналист проанализировал ответ российской дипмиссии на интервью шведского министра обороны Петера Хультквиста, в котором тот заявил о необходимости расширить военное вмешательство Брюсселя в дела Киева и российско-украинские отношения.

По словам Ларссона, Москве не понравилась идея Швеции отправить на Украину при необходимости войска. В публикации российского посольства говорилось, что Хульквист не первый военный лидер Швеции, который пытается запугать Россию, отправляя военных.

«Речь, конечно же, идет о битве под Полтавой в 1709 году. <…> Россияне знают свою историю и помнят о своей победе», — продолжил журналист.

По его словам, в Москве на забыли, что шведскому королю Карлу XII помог командир казаков Иван Мазепа, который в России считается предателем, а в сегодняшней Украине — национальным героем.

По мнению Ларрсона, Москва не готова терпеть ничьего вмешательства в регионе.

В сентябре ко Дню города в украинской Полтаве появились билборды с призывом «На Москву!». По мнению депутата Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко, именно под Полтавой начался путь к независимости Украины.

Полтавская битва состоялась 8 июля (27 июня по старому стилю) 1709 года. Русские войска разгромили армию Карла XII, битва положила конец доминированию королевства в Европе.

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