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Народный артист России Валерий Гаркалин умер на 68-м году жизни

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Народный артист России Валерий Гаркалин умер в больнице возрасте 67 лет. В октябре актера госпитализировали с коронавирусом.

Как уточняет РЕН ТВ, у актера выявили полное поражение легких. Артист находился на ИВЛ и, не приходя в себя, умер в 7:14 мск.

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Гаркалина госпитализировали в начале октября в московскую ГКБ № 40 в Коммунарке. Он поступил с положительным тестом на коронавирус. Состояние артиста ухудшалось с каждым днем.

За пять дней поражение легких увеличилось с 25% до 75–85%. Врачи оценили его состояние как критическое, артиста перевели в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому, затем подключили к аппарату ЭКМО.

Позднее пациента вывели из медикаментозной комы и убрали часть препаратов, однако его состояние вновь ухудшилось. У Гаркалина начался сепсис, а также был диагностирован тромбоз вен на ногах, начались проблемы с сердцем и дыханием.

15 ноября источники сообщили, что на фоне тяжелого течения болезни у 67-летнего народного артиста начался тромбоз артерий рук, ему грозила ампутация.

8 ноября сообщалось, что артиста экстренно прооперировали. Актер перенес операцию на плевральной полости грудной клетки.

Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве в семье заведующего гаражом и кассирши в столовой. Несмотря на всю тягу к сцене, по настоянию отца после окончания школы он поработал слесарем — чтобы на своей шкуре познать, «почем она, копеечка». Отслужив в армии, Гаркалин всё же твердо вступил на избранный путь — сдал документы в Гнесинку и успешно прошел на факультет кукольного искусства.

Широкому зрителю Гаркалин известен по ролям в картинах «Белые одежды», «Ширли-Мырли», «Попса», «Жулики» и многим другим.

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