Один из сооснователей Subway Питер Бак скончался на 91-году жизни

Второй из сооснователей сети ресторанов Subway Питер Бак умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщила компания, передает 19 ноября Forbes.

Генеральный директор Subway Джон Чидси назвал покойного «ярким примером преданного делу, практического лидера и неотъемлемого члена семьи Subway». Топ-менеджер напомнил, что Бак смог создать одну из крупнейших сети ресторанов, начав с одного магазина сэндвичей в Бриджпорте, штат Коннектикут.

В 1965 году физик-ядерщик Бак вложил $1000 в бизнес своего друга, Фреда де Лука. После этого он решил, что второй магазин может помочь оплатить учебу в колледже 17-летнего выпускника средней школы.

В следующие несколько десятилетий бизнес вырос до более чем 40 000 точек . В настоящее время Subway конкурирует с McDonald's и превосходит их по количеству торговых точек.

Со своей стороны McDonald's превзошел Subway по выручке в 2020 году, заработав более $19 млрд.

ДеЛука умер в 2015 году в возрасте 67 лет от лейкемии. На момент смерти его состояние оценивали в $ 3,5 млрд.