Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников транспорта, указав на их вклад в развитие национальной экономики и улучшение качества жизни людей. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля 20 ноября.

Путин отметил, что в отечественной транспортной отрасли всегда трудились специалисты самой высокой квалификации, досконально знающие и любящие свое дело.

«За прошедшие годы они внесли поистине колоссальный вклад в развитие национальной экономики и социальной сферы, укрепление межрегиональных и международных связей, улучшение качества жизни людей», — говорится в сообщении.

Президент также призвал сконцентрироваться на решении таких первоочередных задач, как «расшивка узких мест», модернизация инфраструктуры, повышение надежности и безопасности перевозок, развитие транзитных логистических маршрутов и обновление общественного транспорта.

Кроме того, глава государства отметил важность уделять внимание внедрению новых технологий и цифровых сервисов, повышать конкурентоспособность и эффективность транспортной отрасли.

В заключение президент пожелал работникам отрасли успехов и всего наилучшего.

31 октября Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником.