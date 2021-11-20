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Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

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Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников транспорта, указав на их вклад в развитие национальной экономики и улучшение качества жизни людей. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля 20 ноября.

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Путин отметил, что в отечественной транспортной отрасли всегда трудились специалисты самой высокой квалификации, досконально знающие и любящие свое дело.

«За прошедшие годы они внесли поистине колоссальный вклад в развитие национальной экономики и социальной сферы, укрепление межрегиональных и международных связей, улучшение качества жизни людей», — говорится в сообщении.

Президент также призвал сконцентрироваться на решении таких первоочередных задач, как «расшивка узких мест», модернизация инфраструктуры, повышение надежности и безопасности перевозок, развитие транзитных логистических маршрутов и обновление общественного транспорта.

Кроме того, глава государства отметил важность уделять внимание внедрению новых технологий и цифровых сервисов, повышать конкурентоспособность и эффективность транспортной отрасли.

В заключение президент пожелал работникам отрасли успехов и всего наилучшего.

31 октября Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником.

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