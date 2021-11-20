После ДТП под Нижним Новгородом госпитализированы 10 человек
В ЦРБ города Балахна Нижегородской области после опрокидывания автобуса доставлены десять человек. Об этом на своей странице в Instagram 20 ноября написал замгубернатора региона, министр здравоохранения Давид Мелик Гусейнов.
«Состояние легкой и средней тяжести. Детей среди пострадавших нет», — отметил он.
По данным сайта «МВД Медиа», в больницу доставлены два пассажира. Все пострадавшие осматриваются на месте ДТП сотрудниками скорой помощи.
ДТП произошло в 6:03 в субботу на трассе Р-152 Ростов – Нижний Новгород в Балахнинском районе возле села Трестьяны. На обочину съехал и опрокинулся в кювет двухэтажный автобус «Хайгер».
В нем находились 34 пассажира и водитель, пострадали 13 пассажиров, погибших нет. Непострадавших пассажиров в место назначения доставит резервный автобус.
По предварительной версии, водитель не справился с управлением транспортным средством.