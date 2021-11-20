После ДТП под Нижним Новгородом госпитализированы 10 человек

После ДТП под Нижним Новгородом госпитализированы 10 человек 2021-11-20 08:46:10"> 2021-11-20 08:46:10 2021-11-20 08:46:10 Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru

Десять человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Нижегородской области

20 ноября 2021, 09:22 0

Фото: МЧС РФ