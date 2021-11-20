В России выявили 37 120 случаев COVID-19 за сутки

За 24 часа в России зафиксировали 37 120 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает 20 ноября оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

«Зафиксированы 1254 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 36 172 человека», — говорится в сообщении.

Наибольшее количество новых случаев выявлено в Москве (3239), Санкт-Петербурге (2637) и Московской области (1885).

С начала распространения коронавируса в стране было выявлено 9 294 188 случаев заболевания, 262 843 летальных исхода от последствий коронавируса. При этом 7 992 426 человек вылечились.

Также 20 ноября вирусолог центра имени Гамалеи Александр Бутенко сообщил, что в России началось снижение волны заболеваемости COVID-19. Специалист отметил, что пока точную дату окончания волны назвать невозможно, но если наметившаяся в последнее время тенденция по снижению числа заболевших продолжится неделю или две, то можно будет говорить об улучшении ситуации.

Накануне в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 50,2%.

На фоне сложной ситуации с пандемией коронавируса эксперты и врачи отмечают важность вакцинации, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться об окружающих. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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