Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Эксперт предостерег об опасности товаров под брендом торговых сетей
Наука
Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования
Экономика
Создателя биткоина призвали выдвинуть на Нобелевскую премию по экономике
Армия
Эксперт назвал ЗРК С-550 угрозой для ракет и космопланов США
Общество
Врачей-«антиваксеров» предложили лишать дипломов
Мир
Белый дом поддержал Сауле Омарову после обвинений в симпатиях к коммунизму
Происшествия
В Новороссийске два человека умерли после употребления неизвестной жидкости
Мир
Посольство РФ в США положительно оценило слова Псаки о ситуации в Донбассе
Наука
В Шотландии изобрели собакофон для связи питомцев с хозяевами
Мир
Париж ввел комендантский час из-за протестов на Гваделупе

Эксперт оценил временную передачу Байденом полномочий

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский адвокат Аркадий Бух высказался о состоянии президента США Джо Байдена и его обследовании. По его словам, общество в целом было готово к каким-либо осложнениям, отметил он 20 ноября в беседе с РЕН ТВ.

«Позитивная эволюция в отношениях РФ и США стала бы прекрасным итогом»
Экс-советник Буша-младшего, директор Kissinger Associates Томас Грэм — о перспективах российско-американского взаимодействия при Байдене и уходе Штатов из Афганистана

«В США закон предусматривает замену президента в случае смерти или болезни. Учитывая состояние и возраст президента Байдена, люди и общество ожидало подобных осложнений», — сказал он.

По мнению юриста, в настоящее время роль президента в США можно снизить. В политике большое значение играют сенаторы и конгрессмены, а страной, как отметил адвокат, правит Демократическая партия.

Как заключил Бух, слабый президент сам по себе выгоден для сенаторов, конгрессменов и корпораций.

Вице-президент США Камала Харрис исполняла обязанности главы государства 1 час 25 минут во время проведения медицинского обследования американского лидера Джо Байдена накануне. Президент США был доставлен в пятницу утром в Медицинский центр Уолтера Рида, где прошел ежегодный медицинский осмотр.

В настоящее время Байден вернулся к исполнению обязанностей президента Соединенных Штатов. Журналистов он заверил, что его медицинская процедура прошла «прекрасно».

19 ноября лечащий врач Байдена Кевин О'Коннор заявил в отчете о состоянии здоровья главы государства, что еще несколько лет назад у Байдена выявили дивертикулез. При этой болезни в толстой кишке образовываются дивертикулы на слизистой оболочке с подслизистым слоем.

Врачи полагают, что американский лидер способен исполнять свои обязанности.

Байден стал самым возрастным президентом в истории США. Его здоровье неоднократно становилось предметом обсуждения.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021