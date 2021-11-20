Эксперт оценил временную передачу Байденом полномочий

Американский адвокат Аркадий Бух высказался о состоянии президента США Джо Байдена и его обследовании. По его словам, общество в целом было готово к каким-либо осложнениям, отметил он 20 ноября в беседе с РЕН ТВ.

«В США закон предусматривает замену президента в случае смерти или болезни. Учитывая состояние и возраст президента Байдена, люди и общество ожидало подобных осложнений», — сказал он.

По мнению юриста, в настоящее время роль президента в США можно снизить. В политике большое значение играют сенаторы и конгрессмены, а страной, как отметил адвокат, правит Демократическая партия.

Как заключил Бух, слабый президент сам по себе выгоден для сенаторов, конгрессменов и корпораций.

Вице-президент США Камала Харрис исполняла обязанности главы государства 1 час 25 минут во время проведения медицинского обследования американского лидера Джо Байдена накануне. Президент США был доставлен в пятницу утром в Медицинский центр Уолтера Рида, где прошел ежегодный медицинский осмотр.

В настоящее время Байден вернулся к исполнению обязанностей президента Соединенных Штатов. Журналистов он заверил, что его медицинская процедура прошла «прекрасно».

19 ноября лечащий врач Байдена Кевин О'Коннор заявил в отчете о состоянии здоровья главы государства, что еще несколько лет назад у Байдена выявили дивертикулез. При этой болезни в толстой кишке образовываются дивертикулы на слизистой оболочке с подслизистым слоем.

Врачи полагают, что американский лидер способен исполнять свои обязанности.

Байден стал самым возрастным президентом в истории США. Его здоровье неоднократно становилось предметом обсуждения.