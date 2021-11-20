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Врач сочла необходимой проверку здоровья после COVID-19

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Перенесенный коронавирус вызывает постковидные нарушения здоровья, после выздоровления от инфекции надо изучить состояние организма. Об этом 20 ноября рассказала лаборант-исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, сотрудник Центра изучения постковидного синдрома СПбГУ Варвара Рябкова.

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По ее словам, для проверки состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем нужно оценить переносимость физической нагрузки. Как она напомнила, для выздоровевших от коронавируса пациентов предусмотрена углубленная диспансеризация после COVID-19 во всех поликлиниках. Для проверки состояния первых систем достаточно пройти тест шестиминутной ходьбы.

«Провести его можно и самостоятельно. Задача — пройти как можно большую дистанцию за 6 минут в собственном темпе. Если за положенное время человек проходит менее 550 метров, это свидетельствует о нарушении работы сердца или легких», — цитирует Рябкову «Прайм».

Артериальное давление также стоит проверить, для этого надо записывать показания в течение трех недель.

«При повышении значений более 140/90 мм рт ст стоит обратиться к врачу для решения вопроса о необходимости и подборе антигипертензивной терапии — ведь каждый эпизод повышения давления выше этих значений – это дополнительная нагрузка на сердце», — подчеркнула специалист.

По ее словам, здоровый человек способен задержать дыхания после глубокого вдоха более чем на 30 секунд, а после глубокого выдоха – более чем на 20 секунд. Это поможет проверить состояние легких. После выздоровления от COVID-19 надо сдать анализы и оценить лабораторные показатели.

Тем, кто болел COVID-19 средней степени тяжести и выше, показано исследование Д-димера как показателя интенсивности процессов тромбообразования.

Кроме того, от коронавируса может пострадать печень и другие органы брюшной полости, которые тоже нуждаются в проверке при возникновении спецефических симптомов.

Ранее в этот день вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко рассказал о снижении в России волны заболеваемости COVID-19. Важно дальше соблюдать необходимые меры безопасности против COVID-19, а главное — вакцинироваться, отметил специалист.

Как 19 ноября сообщила «Газета.Ru», эпидемиологическая ситуация за последнюю неделю ухудшилась в трех регионах страны, при этом уровень коллективного иммунитета к COVID-19 у россиян оценивается в более чем 50%. Обстановка с инфекцией ухудшилась в Алтайском крае, Кемеровской области и Бурятии.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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