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При пожаре в жилом доме во Владивостоке пострадали четыре ребенка

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В результате пожара в многоквартирном доме во Владивостоке пострадали четыре ребенка. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

По информации ведомства, сигнал о возгорании в доме на улице Сахалинская поступил в экстренные службы в 11:33 (04:33 мск). На момент прибытия пожарных огонь охватил подсобное помещение и электрощит в подъезде дома.

В сообщении отмечается, что верхние этажи дома были отрезаны из-за дыма — людей оттуда спасали при помощи автолестниц. Всего было спасено 13 человек.

Открытие горение удалось ликвидировать в 12:15 по местному времени (05:15 мск). Общая площадь пожара составила 10 кв. м.

Пострадавшие дети были переданы прибывшим на место происшествия врачам скорой помощи.

Ранее в субботу в результате пожара в центре Москвы на Ленинском проспекте погиб один человек. Тело обнаружили в квартире на шестом этаже.

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