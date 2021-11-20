МЧС сообщило о ликвидации пожара на складе в Уссурийске
Пожарные полностью ликвидировали возгорание на складе в Уссурийске на площади 1,4 тыс. кв. м. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщила на своем сайте пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
По данным спасателей, огонь охватил здание на улице Резервной. Площадь пожара составляла 1400 кв. м.
«В 02.07 (19.07 пятницы мск) пожар локализовали, в 04.09 (21.09 пятницы мск) — ликвидировали открытое горение, в 13.30 (06.30 субботы мск) полностью ликвидировали», — отметили в службе.
Пострадавших в результате пожара нет. Обрушились элементы здания.
9 ноября в Санкт-Петербурге потушили пожар в складском здании. Информация о возгорании в здании, расположенном на Ленсоветовской дороге, поступила в 13:40. Пострадавших не было.