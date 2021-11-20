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Париж ввел комендантский час из-за протестов на Гваделупе
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Париж ввел комендантский час из-за протестов на Гваделупе

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Власти Франции ввели комендантский час на своей заморской территории Гваделупа и намерены отправить на острова дополнительные силы полиции для сдерживания протестов, которые возникли в ответ на принятые жесткие коронавирусные ограничения. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщает Reuters.

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Отмечается, что комендантский час будет действовать с 20 ноября с 18.00 до 5.00. На такой шаг власти вынуждены пойти из-за продолжающихся социальных волнений и участившихся актах вандализма.

Как отметил в пятницу в своем Twitter министр внутренних дел Франции Жеральд Дерманен, в ближайшие дни 200 французских полицейских и жандармов будут отправлены на Гваделупу для пресечения «насилия» и «восстановления республиканского порядка».

По информации агентства, жители Гваделупы вышли на улицы пять дней назад после объявления об обязательной вакцинации медицинского персонала и пожарных. Демонстранты поджигали автомобили и возводили горящие баррикады на улицах, в то время как врачи и пожарные в знак протеста покинули свои рабочие места.

Как и на материковой Франции, жители островов для посещения госучреждений, ресторанов и музеев должны представить доказательства вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или документ о том, что они недавно переболели COVID-19.

Эта политика оказалась непопулярной у многих местных жителей, и профсоюзы начали бессрочные забастовки, к которым присоединились уличные манифистанты.

19 ноября полиция открыла предупредительный огонь во время митинга COVID-диссидентов в нидерландском Роттердаме. Люди вышли на улицы города выступая против коронавирусных ограничений и планов правительства по введению системы 2G. Эта система подразумевает выдачу санитарных пропусков для вакцинированных и переболевших, но не для сдавших отрицательный тест. Протестующие бросали в полицейских камни и запускали фейерверки. Они также сожгли одну из машин силовиков и еще одну повредили.

12 ноября премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о введении в стране более строгих мер по борьбе с коронавирусом на фоне нового антирекорда по заболеваемости COVID-19. Ожидается, что новые меры сократят распространение коронавируса на 20%.

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