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Автобус в Нижегородской области съехал в кювет

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Автобус с 35 пассажирами в Нижегородской области съехал с дороги в кювет в Балахнинском районе. Об этом стало известно в субботу, 20 ноября.

По предварительным данным, пострадали 14 человек, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Авария произошла на 333-м км трассы Ростов — Нижний Новгород.

Обстоятельства и причины произошедшего предстоит установить.

13 ноября в Магаданской области на трассе «Колыма» с перевала Дедушкина Лысина слетел автобус с пассажирами, среди которых находились дети. От серьезных травм людей спас снег, который ранее выпал в большом количестве.

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