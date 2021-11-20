Автобус в Нижегородской области съехал в кювет
Автобус с 35 пассажирами в Нижегородской области съехал с дороги в кювет в Балахнинском районе. Об этом стало известно в субботу, 20 ноября.
По предварительным данным, пострадали 14 человек, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Авария произошла на 333-м км трассы Ростов — Нижний Новгород.
Обстоятельства и причины произошедшего предстоит установить.
13 ноября в Магаданской области на трассе «Колыма» с перевала Дедушкина Лысина слетел автобус с пассажирами, среди которых находились дети. От серьезных травм людей спас снег, который ранее выпал в большом количестве.