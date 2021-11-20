Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
Общество
В ГД предложили сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 лет
Культура
Певица МакSим впервые после комы вышла на сцену
Спорт
Times заявила о спорах в британском правительстве из-за бойкота Олимпиады
Мир
Регулятор оштрафовал Alibaba и ряд крупных компаний Китая
Мир
Источники TWP рассказали о запрошенных США сведениях по «сдерживанию» РФ
Происшествия
МЧС сообщило о ликвидации пожара на складе в Уссурийске
Общество
В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень опасности из-за снегопада
Мир
Париж ввел комендантский час из-за протестов на Гваделупе
Наука
В Шотландии изобрели собакофон для связи питомцев с хозяевами

Times заявила о спорах в британском правительстве из-за бойкота Олимпиады

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В правительстве Великобритании ведется активная дискуссия о том, следует ли Великобритании последовать примеру США и объявить Пекину бойкот Олимпийских игр 2022 года, пишет 20 ноября The Times.

«Схема проведения Игр в Токио будет и в Пекине»
Президент ОКР Станислав Поздняков — о формате ОИ-2022, успехах российских атлетов на Олимпиаде-2020 и карьерных планах своей дочери Софии

Ярой сторонницей подобной меры, по данным издания, является министр иностранных дел Лиз Трасс. Она заняла более жесткую позицию, чем ее предшественник Доминик Рааб, и в частном порядке обвинила Пекин в геноциде и преследовании уйгуров.

Премьер-министр Борис Джонсон не столь категоричен и пока никаких громких заявлений не сделал. Ранее он называл себя синофилом (поклонником Китая и его культуры) и исключил полный спортивный бойкот, в рамках которого британские спортсмены не будут участвовать в Олимпиаде.

Официального заявления со стороны США по дипбойкоту не поступало. 18 ноября президент США Джо Байден заявил, что дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине 2022 года рассматривается в американской администрации. О планах США объявить дипбойкот грядущих Игр 16 ноября сообщила газета The Washington Post. Согласно данным издания, Байден, а также все члены американского правительства откажутся посещать Олимпиаду в официальном качестве. Данное решение должно стать ответом американского руководства на приписываемые КНР нарушения прав и свобод человека.

19 ноября о рассмотрении своей позиции по данному вопросу заявило руководство Японии. Премьер-министр страны Фумио Кисида на встрече с журналистами отметил, что своя позиция по поводу бойкота есть у каждой страны и окончательного решения у Японии пока нет.

В Кремле возможный дипломатический бойкот США зимней Олимпиады – 2022 в Пекине оценивают негативно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что Владимир Путин получил приглашение китайской стороны посетить Олимпийские игры. После согласования деталей российский лидер сообщит о возможности поездки.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021