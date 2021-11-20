Times заявила о спорах в британском правительстве из-за бойкота Олимпиады

В правительстве Великобритании ведется активная дискуссия о том, следует ли Великобритании последовать примеру США и объявить Пекину бойкот Олимпийских игр 2022 года, пишет 20 ноября The Times.

Ярой сторонницей подобной меры, по данным издания, является министр иностранных дел Лиз Трасс. Она заняла более жесткую позицию, чем ее предшественник Доминик Рааб, и в частном порядке обвинила Пекин в геноциде и преследовании уйгуров.

Премьер-министр Борис Джонсон не столь категоричен и пока никаких громких заявлений не сделал. Ранее он называл себя синофилом (поклонником Китая и его культуры) и исключил полный спортивный бойкот, в рамках которого британские спортсмены не будут участвовать в Олимпиаде.

Официального заявления со стороны США по дипбойкоту не поступало. 18 ноября президент США Джо Байден заявил, что дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине 2022 года рассматривается в американской администрации. О планах США объявить дипбойкот грядущих Игр 16 ноября сообщила газета The Washington Post. Согласно данным издания, Байден, а также все члены американского правительства откажутся посещать Олимпиаду в официальном качестве. Данное решение должно стать ответом американского руководства на приписываемые КНР нарушения прав и свобод человека.

19 ноября о рассмотрении своей позиции по данному вопросу заявило руководство Японии. Премьер-министр страны Фумио Кисида на встрече с журналистами отметил, что своя позиция по поводу бойкота есть у каждой страны и окончательного решения у Японии пока нет.

В Кремле возможный дипломатический бойкот США зимней Олимпиады – 2022 в Пекине оценивают негативно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что Владимир Путин получил приглашение китайской стороны посетить Олимпийские игры. После согласования деталей российский лидер сообщит о возможности поездки.