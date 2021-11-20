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Эксперт рассказал про вред резких перепадов температур для смартфонов

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Смартфон не стоит подвергать резким перепадам температуры, чтобы не допускать нарушений в работе устройства. Об этом рассказал начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети «Билайн» Алексей Верещагин в субботу, 20 ноября.

Он напомнил, что в результате переохлаждения сильнее всего у гаджетов страдают экран и аккумулятор.

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«Два элемента страдают в телефоне под воздействием переохлаждения: химический аккумулятор и дисплей… Аккумулятор теряет емкость, особенно на длительном морозе… Динамика жидких кристаллов на морозе также ухудшается, это отражается на времени отклика и реакции ЖК-сенсоров и экранов», — приводит слова эксперта «РИА Новости».

Верещагин отметил, что «не стоит свято верить остаточному заряду, который он показывает на морозе», и при использовании смартфонов на IPS-матрицах нужно быть готовым к заторможенностям или «подглючиванию».

«На диодных AMOLED дисплеях эффекта заторможенности не будет, но на морозе возможно появление неприятного мерцания, воспринимаемого глазом», — добавил он.

Еще на морозе ухудшается подвижность полимерных мембран, что может привести к изменению тональности звучания как встроенного динамика, так и аксессуаров. Всё это проявляется, «когда смартфон уже основательно замерз».

Так что не стоит класть устройство на ледяные поверхности и тем более ронять в снег. А вернувшись домой, надо дать телефону самостоятельно прогреться до комнатной температуры, а не использовать какой-либо искусственный обогрев.

«Это можно сделать, например, оставив его на время в еще холодном кармане или сумке. Плавное возвращение смартфона в комнатную температуру защитит его также и от образования конденсата как снаружи, так и, что более важно, во внутренней части корпуса», — отметил эксперт.

Так, например, если принести телефон с мороза в баню, то из-за конденсата это будет равносильно его утоплению в воде.

На морозе смартфон лучше держать в кармане «поближе к себе» и отказаться от зарядки, особенно быстрой.

«Есть риск повредить аккумулятор или необратимо ухудшить его характеристики. Если без этого никак, то делайте это слабым током, не длительно, и оставляйте аккумулятор недозаряженным процентов на 40-50», — пояснил Верещагин.

11 ноября директор компании BatterieIngenieure Доминик Шульте рассказал, что пользователи смартфонов сокращают ресурс аккумулятора, когда оставляют телефон заряжаться на всю ночь и не отключают его от сети после достижения 100% заряда. Он отметил, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, то есть они имеют ограниченный срок службы, который можно продлить, если бережно обращаться со смартфоном.

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