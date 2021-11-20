На Украине раскрыли способ быстрого запуска «Северного потока — 2»

Условия регулятора ФРГ для запуска «Северного потока — 2» могут быть выполнены, если создать новую немецкую компанию для управления 12-мильной морской частью газопровода. Об этом написали в издании «РБК-Украина» в субботу, 20 ноября.

Исходя из этого материала, сертификация в таком случае будет отвечать букве Третьего энергопакета. Вероятность подобного маневра обсуждали уже на переговорах между Соединенными Штатами и Германией. Однако в условиях такого сценария США могут ввести санкции, поскольку описанная мера может нарушить договоренности Вашингтона и Берлина.

Украине крайне невыгодно, чтобы российский газ пошел в обход страны еще до окончания отопительного сезона. В таком случае некоторые города в стране рискуют остаться без газоснабжения.

Несмотря на то, что сертификация оператора газопровода приостановлена, авторы статьи отмечают, что вероятность запуска СП-2 до весны всё равно довольно высока.

19 ноября российский сенатор Алексей Пушков озвучил такой парадокс: после приостановки СП-2 цены на газ возросли на 18%, а европейцам внушают и будут продолжать внушать, что в газовом кризисе в Европе виновата Россия.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. После этого цены на газ сначала достигли отметки в $1 тыс., а затем повысились до $1046 за 1 тыс. куб. м.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.