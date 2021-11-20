Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Gaofen-11-03 в субботу, 20 ноября.

Запуск осуществили при помощи ракеты CZ-4B с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси, сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) у себя на сайте. Это уже 397-й по счету запуск для носителей этой серии.

Спутник будет использоваться для нужд городского развития и сельского хозяйства, а также при осуществлении землемерных работ, строительстве дорог, при предотвращении и ликвидации стихийных бедствий.

Сейчас на орбите также ведут строительство космической станции КНР, по плану она должна заработать в 2022 году. В текущем году Китай собирается осуществить еще как минимум 40 запусков и поставить тем самым новый национальный рекорд.

7 сентября CASC успешно запустила на орбиту оптический спутник дистанционного зондирования Gaofen-5-02. Данный гиперспектральный спутник будет активно использоваться для реализации проектов по мониторингу окружающей среды.