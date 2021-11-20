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Эксперт предостерег об опасности товаров под брендом торговых сетей

Экономист Чеглов объяснил, когда покупка товаров под брендом торговых сетей выгодна
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Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов в субботу, 20 ноября, объяснил выгоден ли такой способ экономии, как покупка товаров под брендом торговых сетей.

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По словам эксперта, низкая стоимость подобной категории товаров обеспечивается за счет большого и повторяемого заказа от торговой сети, поскольку производителю нет необходимости делать рекламу и искать покупателя. Кроме того, есть возможность использовать более дешевую упаковку, что также способствует снижению расходов со стороны производителя.

«Но в ряде случаев, чтобы удешевить товар в производстве, торговая сеть побуждает производителя, либо производитель «доходит своим умом» до того, чтобы «упростить рецептуру», то есть изменить какие-то потребительские характеристики, сырье, материалы и продукт становится дешевле, но это уже по сути другой товар», — приводит слова Чеглова агентство «Прайм».

В качестве примера он привел замену сливочного масла в рецептуре торта на маргарин, что удешевляет его производство на 30% по сравнению с кондитерским изделием известных производителей. При этом маргарин указан на этикетке продукта.

В тоже время профессор подчеркнул, что не всегда товары под маркой магазина пытаются удешевить. Ритейлеры делают под своими марками и товары премиум-сегмента. В этой ситуации они могут предложить более низкую стоимость и сохранить рентабельность за счет трат на рекламу и продвижение.

Чеглов пояснил, что, делая выбор, покупатель должен помнить о том, что известный товарный бренд — надежнее.

«Но есть еще фактор доверия к торговой сети, где покупаешь. Если такое доверие есть, то почему бы не сэкономить? Видите собственную торговую марку дешевле, возьмите и попробуйте. Понравится — возьмите еще, не понравится — подумайте, правильно ли оцениваете любимый магазин», — порекомендовал он.

Ранее, 11 октября, Роскачество исследовало куриные наггетсы 20 торговых марок и обнаружило в ряде образцов листерии, кишечную палочку и другие нарушения микробиологических показателей. Кроме того, эксперты отметили, что состав наггетсов, указанный на упаковке, не всегда соответствует действительности.

Глава Роскачества Максим Протасов в интервью «Известиям» 3 сентября назвал самые некачественные товары в РФ. По его словам, в их числе есть и социально значимые товары, производители которых чаще других нарушают правила, — пельмени, мед и школьная форма.

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