Создателя биткоина призвали выдвинуть на Нобелевскую премию по экономике

Создатель биткоина Сатоши Накамото заслуживает Нобелевской премии по экономике, так как он обогатил сотни тысяч людей лучше, чем большинство экономистов, заявил соучредитель и гендиректор криптолендинговой платформы Celsius Network Даниэль Леон 16 ноября на конференции Calcalist и Bank Leumi, в рамках Tech NY 2021.

«Я предлагаю выдвинуть Сатоши Накамото, основателя биткоина, на Нобелевскую премию по экономике. Этот парень принес больше экономического процветания сотням тысяч людей, чем большинство экономистов в академических кругах», — приводит его слова портал CalcalistTech.

Леон назвал криптографию инновацией доверия, которая убирает посредничество банков, платежных систем и кредиток в отношениях продавцов и покупателей.

«Когда вы одалживаете деньги своему банку, он платит вам 0,1 %, но когда вы занимаете деньги в банке, вы платите 7,73 % процента. Разве это справедливо?» — недоумевал защитник криптовалют.

Леон подчеркнул, что в сфере криптовалюты человек доверяет коду, а не какому-то посреднику. Это позволяет переводить огромные суммы денег почти мгновенно с невероятно низкими комиссиями и полной уверенностью в том, «что всё пойдет по плану», отметил он.

В начале ноября биткоин обновил максимумы. По мнению финансового директора, руководителя департамента торговых операций криптофонда ICB Fund Чэнь Лиминя, подорожание биткоина (BTC) до $68 600 связано с динамикой рынка криптовалют. Экономическое явление обусловлено действиями больших игроков.

Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь-участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.