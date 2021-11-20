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Создателя биткоина призвали выдвинуть на Нобелевскую премию по экономике

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Создатель биткоина Сатоши Накамото заслуживает Нобелевской премии по экономике, так как он обогатил сотни тысяч людей лучше, чем большинство экономистов, заявил соучредитель и гендиректор криптолендинговой платформы Celsius Network Даниэль Леон 16 ноября на конференции Calcalist и Bank Leumi, в рамках Tech NY 2021.

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«Я предлагаю выдвинуть Сатоши Накамото, основателя биткоина, на Нобелевскую премию по экономике. Этот парень принес больше экономического процветания сотням тысяч людей, чем большинство экономистов в академических кругах», — приводит его слова портал CalcalistTech.

Леон назвал криптографию инновацией доверия, которая убирает посредничество банков, платежных систем и кредиток в отношениях продавцов и покупателей.

«Когда вы одалживаете деньги своему банку, он платит вам 0,1 %, но когда вы занимаете деньги в банке, вы платите 7,73 % процента. Разве это справедливо?» — недоумевал защитник криптовалют.

Леон подчеркнул, что в сфере криптовалюты человек доверяет коду, а не какому-то посреднику. Это позволяет переводить огромные суммы денег почти мгновенно с невероятно низкими комиссиями и полной уверенностью в том, «что всё пойдет по плану», отметил он.

В начале ноября биткоин обновил максимумы. По мнению финансового директора, руководителя департамента торговых операций криптофонда ICB Fund Чэнь Лиминя, подорожание биткоина (BTC) до $68 600 связано с динамикой рынка криптовалют. Экономическое явление обусловлено действиями больших игроков.

Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь-участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

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