Байден помиловал двух индеек в честь Дня благодарения

Президент США Джо Байден помиловал двух индеек — Арахисовое Масло (Peanut butter) и Желе (Jelly) — в честь Дня благодарения. Церемония традиционно прошла в саду Белого дома, передает телеканал «Известия». Президент пошутил, что птиц выбирали по принципу вакцинации. Арахисовое Масло и Желе вернутся в Индиану и будут жить там. Традиция помилования индеек установлена в 1989 году. День благодарения в США пройдет 25 ноября.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.