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Белый дом поддержал Сауле Омарову после обвинений в симпатиях к коммунизму

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в пятницу, 19 ноября, сообщила на брифинге, что администрация США надеется на утверждение сенатом кандидатуры Сауле Омаровой на должность руководителя Управления валютного контроля Минфина.

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Псаки указала: в Белом доме считают, что несмотря на критические замечания республиканцев во время слушаний в четверг в банковском комитете верхней палаты Конгресса, Омарова сможет эффективно проявить себя в этой должности.

«Я видела некоторые из этих комментариев. Мне также понравился отпор, который дала сенатор Элизабет Уоррен (демократ от штата Массачусетс — Ред.). Возможно, на нее нам следует указать в качестве нашего ответа. Я скажу, что президент выдвинул [Омарову] на этот пост, потому что она необычайно квалифицирована. <...> Конечно, мы надеемся, что ее утвердят», — отметила пресс-секретарь, отвечая на вопросы журналистов.

Накануне во время слушаний по рассмотрению кандидатуры 55-летней Омаровой, законодатели-республиканцы подвергли критике как саму Омарову, так и некоторые высказанные ей ранее идеи. В частности, сенатор Джон Кеннеди (республиканец от штата Луизиана) пытался уличить ее в приверженности идеям коммунизма. Старший республиканец комитета Патрик Туми от штата Пенсильвания, а также ряд других его однопартийцев обвинил Омарову в социалистических взглядах, например, в желании национализировать банковскую систему, ввести государственный контроль над ценами.

3 ноября Джо Байден внес на рассмотрение сената ее кандидатуру на пост руководителя управления валютного контроля американского минфина. Американский президент впервые заговорил о кандидатуре Омаровой еще в сентябре. Тогда это спровоцировало множество возражений со стороны республиканцев.

В случае назначения Омарова станет первой женщиной на посту руководителя управления валютного контроля за всю его 158-летнюю историю.

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