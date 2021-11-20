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В Новороссийске два человека умерли после употребления неизвестной жидкости

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Двое мужчин скончались и одна женщина госпитализирована в результате отравления неизвестной жидкостью, которую они нашли в помойке в Новороссийске. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

«По предварительным данным, трое граждан нашли в мусорном контейнере пятилитровую бутылку с неизвестной жидкостью и употребили ее», — цитирует РЕН ТВ сообщение СУ СКР.

Отмечается, что после распития все трое почувствовали себя плохо и вызвали скорую. Один из мужчин умер еще до приезда врачей, другого медики, несмотря на все усилия, спасти не смогли, женщина была доставлена в больницу.

Следователи выясняют причину и обстоятельства гибели людей, по факту инцидента проводится проверка.

18 ноября в Перми было возбуждено уголовное дело по факту смерти пяти местных жителей после употребления алкоголя. По версии следствия, три человека — мужчина, его жена и дочь — распивали спиртные напитки, которые передали своим соседям. Позднее 17 ноября все пятеро были найдены мертвыми.

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