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Электромобили Tesla из-за сбоя перестали пускать своих водителей в салон

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Владельцы электромобилей Tesla не могли попасть в собственные машины из-за технического сбоя в пятницу, 19 ноября.

Сразу несколько десятков водителей электрокаров от главы компании Илона Маска пожаловались на сбой в социальных сетях, сообщает NBC News.

Всему виной оказалась некорректная работа приложения компании.

Представители самой компании пока не выступили с официальным комментарием, зато Илон Маск в ответ на одну из жалоб написал в Twitter: «Проверяем».

К тому же сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет-ресурсов, зарегистрировал более 500 сообщений о сбоях в электронике Tesla.

3 ноября сообщалось, что производитель электромобилей Tesla отзовет 11,7 тыс. машин из-за проблем в работе программного обеспечения. Сервисная кампания касается Model S, Model 3 и Model X, которые были выпущены в 2017–2021 годах. Также под отзывную кампанию попали кроссоверы Model Y 2020–2021 годов выпуска.

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