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Разведка США обнаружила в порту ОАЭ тайный военный объект Китая

Разведка США обнаружила в порту ОАЭ тайный военный объект Китая

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Секретный проект Китая в порту Халива в Персидском заливе подрывает отношения США с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), предупредили американские официальные лица правительство Эмиратов, пишет The Wall Street Journal 19 ноября.

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«Обеспокоенная администрация Байдена предупредила правительство Эмиратов о том, что военное присутствие Китая в стране может угрожать связям между двумя странами. По словам людей, знакомых с этим вопросом, после серии встреч и визитов официальных лиц США, строительство было недавно остановлено», — пишет издание.

Речь идет о возведении Китаем в порту Халифа некоего объекта, который разведка США идентифицировала как военный. Этой весной разведывательные службы узнали, что Китай тайно строит военный объект в порту ОАЭ — ближайшего союзника Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Эмираты заявили, что о назначении китайского объекта не знали и не согласовывали возведение военной базы или аванпоста на своей территории.

Год назад Вашингтон стал наблюдать за деятельностью КНР в ОАЭ после того, как пригороде Абу-Даби появился контейнерный терминал логистической компании COSCO Shipping. Спутниковые снимки весной 2021 года убедили разведчиков, что Китай строит в ОАЭ военный объект. В сентябре помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил об этом властям Эмиратов, после чего возведение китайского объекта в порту было приостановлено.

Ранее Джо Байден на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в онлайн-формате подчеркнул, что американские и китайские власти должны не допустить перехода от соперничества к конфликту. Кроме того, Байден выразил надежду, что в следующий раз он лично встретится с Си Цзиньпином. Председатель КНР в свою очередь выразил готовность вместе с главой Белого дома поработать над достижением консенсуса ради позитивного развития отношений двух стран.

Встреча лидеров двух стран проходила в режиме видеоконференции утром 16 ноября и продлилась 3,5 часа. Стороны оценили переговоры как плодотворные и содержательные.

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