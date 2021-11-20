Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Байдена рассердило оправдание Риттенхауса
Происшествия
Под Петербургом при сбросе воды с плотины погиб человек
Мир
Экс-глава разведки Украины заявил о российском «кроте» в органах власти
Происшествия
Пожар возник в деревообрабатывающем цехе в Екатеринбурге
Мир
Минздрав Украины проверит центр анонимной вакцинации
Происшествия
В аварии под Саратовом погиб 13-летний школьник
Мир
Беспорядки в Нидерландах разгоняли предупредительным огнем
Общество
Победившие в «Большой перемене» 300 студентов получат деньги на образование
Мир
Байден помиловал индеек Желе и Арахисовое Масло перед Днем благодарения
Мир
Национальной валюте Афганистана предрекли крах из-за заморозки активов страны

Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США после медобследования

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Соединенных Штатов Джо Байден вернулся к исполнению обязанностей после проводившегося под анестезией медобследования. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки в пятницу, 19 ноября.

Они его теряют: рейтинг Байдена ушел в минус вместе с властями Афганистана
Как захват республики талибами отразится на внутренней политике США

«Президент США переговорил с вице-президентом и главой аппарата Белого дома примерно в 11:35 сегодня утром. Президент в хорошем расположении духа и в это время вернулся к своим обязанностям», — написала она у себя в Twitter.

Белый дом также опубликовал заключение личного врача президента Кевина О'Коннора, что здоровье Байдена в норме, и он может выполнять обязанности главы государства. Журналистов глава страны заверил, что его медицинская процедура прошла «прекрасно».

Несколько часов, пока Байден под наркозом проходил колоноскопию, в соответствии с Конституцией США полномочия президента исполняла вице-президента Камале Харрис, то есть страной впервые управляла чернокожая женщина.

В марте президент США по ошибке назвал Камалу Харрис главой государства во время публичного выступления. Позже зрители Fox News высказали мнение, согласно которому Байден является «троянским конем»: в скором времени он покинет пост по состоянию здоровья и его место займет Харрис, указали пользователи.

27 октября Байден попытался пожать руку «человеку-невидимке» после своего публичного выступления. На кадрах, запечатлевших этот момент, видно, как после сказанной речи он поворачивается и делает движение рукой, напоминающее намерение пожать кому-то руку. Однако перед американским лидером на тот момент никто не стоял.

12 июля Байден направил телеграмму с поздравлениями президенту Черногории Мило Джукановичу, перепутав его с премьер-министром страны Здравко Кривокапичем. Байден также допускал оговорки в своей речи и об отношениях с Россией. Он путал вакцинацию с эскалацией, а также неправильно произносил фамилию президента РФ Владимира Путина.

78-летний Джо Байден стал самым возрастным президентом в истории США. Его здоровье неоднократно становилось предметом обсуждения.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021