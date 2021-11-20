Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США после медобследования

Президент Соединенных Штатов Джо Байден вернулся к исполнению обязанностей после проводившегося под анестезией медобследования. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки в пятницу, 19 ноября.

«Президент США переговорил с вице-президентом и главой аппарата Белого дома примерно в 11:35 сегодня утром. Президент в хорошем расположении духа и в это время вернулся к своим обязанностям», — написала она у себя в Twitter.

Белый дом также опубликовал заключение личного врача президента Кевина О'Коннора, что здоровье Байдена в норме, и он может выполнять обязанности главы государства. Журналистов глава страны заверил, что его медицинская процедура прошла «прекрасно».

Несколько часов, пока Байден под наркозом проходил колоноскопию, в соответствии с Конституцией США полномочия президента исполняла вице-президента Камале Харрис, то есть страной впервые управляла чернокожая женщина.

В марте президент США по ошибке назвал Камалу Харрис главой государства во время публичного выступления. Позже зрители Fox News высказали мнение, согласно которому Байден является «троянским конем»: в скором времени он покинет пост по состоянию здоровья и его место займет Харрис, указали пользователи.

27 октября Байден попытался пожать руку «человеку-невидимке» после своего публичного выступления. На кадрах, запечатлевших этот момент, видно, как после сказанной речи он поворачивается и делает движение рукой, напоминающее намерение пожать кому-то руку. Однако перед американским лидером на тот момент никто не стоял.

12 июля Байден направил телеграмму с поздравлениями президенту Черногории Мило Джукановичу, перепутав его с премьер-министром страны Здравко Кривокапичем. Байден также допускал оговорки в своей речи и об отношениях с Россией. Он путал вакцинацию с эскалацией, а также неправильно произносил фамилию президента РФ Владимира Путина.

78-летний Джо Байден стал самым возрастным президентом в истории США. Его здоровье неоднократно становилось предметом обсуждения.