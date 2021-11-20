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В результате авиакатастрофы на базе ВВС США погиб пилот военного самолета

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Один пилот погиб, двое получили ранения после столкновения двух военных самолетов на взлетно-посадочной полосе военно-воздушной базы Лафлин в США. Об этом сообщили военные авиабазы в Twitter 19 ноября.

«Примерно в 10:00 утра на взлетно-посадочной полосе произошла авария с участием двух самолетов. Мы опубликуем дополнительную информацию по мере ее поступления», — говорится в сообщении.

Военные уточнили, что тренировочные полеты проводились на двухместных сверхзвуковых учебных самолетах Northrop T-38 Talon. Один пилот в критическом состоянии был доставлен в армейский медцентр в Сан-Антонио, второй был осмотрен медиками в Дель Рио и отпущен, так как госпитализация ему не потребовалась.

Причины авиакатастрофы выясняются, пока никто не может предположить, что могло привести к инциденту.

Командир 47-й летной дивизии крупнейшего в США учебного заведения для пилотов Военно-воздушных сил Крэйг Празер заявил, что терять коллег всегда чудовищно больно и выразил соболезнования родственникам погибшего.

12 октября в США двухмоторный самолет Cessna упал на жилые дома в городе Санти недалеко от Сан-Диего (Калифорния). В результате крушения два человека погибли.

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