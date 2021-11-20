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Трамп поздравил Риттенхауса с оправдательным вердиктом суда

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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поздравил 18-летнего Кайла Риттенхауса с оправдательным решением суда по делу о двух убийствах во время беспорядков 2020 года. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщила газета The Washington Post.

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«Поздравления Кайлу Риттенхаусу за то, что его признали невиновным во всех обвинениях… Если это не самозащита, то что тогда самозащита?» — говорится в заявлении Трампа.

Ранее в этот день американский лидер Джо Байден заявил, что он рассержен и обеспокоен решением суда присяжных по делу Кайла Риттенхауса, но указал, что принимает его и призвал не согласных с вердиктом сограждан выражать свое мнение мирно.

19 ноября суд присяжных в американском штате Висконсин в городе Кеноша вынес оправдательный вердикт по делу Кайла Риттенхауса, застрелившего двух и ранившего одного участника беспорядков в 2020 году.

Риттенхаус утверждал что приехал в штат Висконсин в августе 2020 года, чтобы защитить жителей города Кеноша от протестующих, среди которых были участники движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»). Летом прошлого года в городе вспыхнули массовые беспорядки, вызванные недовольством некоторых жителей тем, что сотрудник полиции ранили афроамериканца, проживающего в Кеноше.

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