Синоптики рассказали о погоде в столице 20 ноября

Облачность, небольшие осадки, местами гололедица и до 3 градусов выше нуля — такая погода ожидает жителей столицы в субботу, 20 ноября. Соответствующая информация была опубликована на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве составит от 1 до 3 градусов тепла, ночью ожидается похолодание — до -1 градуса.

На территории Московской области синоптики прогнозируют от -2 до +3 градусов в дневное время суток и до -3 градусов — в ночное.

Ожидается ветер юго-западного направления со скоростью 6-11 м/с.

Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

18 ноября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 20 ноября выпадет до четверти месячной нормы осадков. По его словам, жителей Центральной России также ожидает «барическая пропасть». Атмосферное давление к 12:00 мск в субботу упадет с 736 мм рт. ст. до аномально низких величин — 716 мм ртутного столба.