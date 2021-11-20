TWSJ рассказала о взломе издательства США иранскими хакерами

Хакеры из Ирана проникли в 2020 году в компьютерные системы крупного американского издательского дома Lee Enterprises Inc. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, в пятницу, 19 ноября.

Издание сообщает: взломанной медиакомпанией, по данным Вашингтона, оказалась Lee Enterprises Inc.

На просьбу прокомментировать сведения о взломе издательский дом не ответил.

18 ноября минфин Соединенных Штатов ввел санкции против шести иранцев и IT-компании Emennet Pasargad «за попытку повлиять» на выборы 2020 года. Затем США объявили награду до $10 млн за информацию о «работающих на правительство иранских хакерах», пытавшихся повлиять на выборы президента — Саджаде Кашьяне и Сайеде Хосейне Каземи.

Иранский МИД в ответ заявил, что эти санкции продолжают «отчаянную политику экс-президента Дональда Трампа по оказанию максимального давления на Иран».

31 октября глава Организации гражданской обороны Ирана Голамреза Джалили, курирующий сферу кибербезопасности страны, обвинил США и Израиль в хакерской атаке, которая привела к перебоям в обеспечения иранских АЗС топливом. Президент Ибрахим Раиси заявил, что кибератака была направлена на создание беспорядков в стране.