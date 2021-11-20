В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в цехе деревообработки

Открытое горение цехе по деревообработке на улице Бурильщиков в Екатеринбурге удалось ликвидировать, о чем в субботу, 20 ноября, сообщил в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Свердловской области.

В МЧС уточнили, что огонь распространился на 1300 кв. м: горели готовая деревянная продукция и деревообрабатывающие станки. Для бесперебойной подачи воды к месту пожара пожарным пришлось проложить три магистральных линий общей протяженностью 1080 м. Для мониторинга обстановки на месте пожара используется беспилотный летательный аппарат.

К 3:53 по местному времени (1:53 мск) открытое горение на улице Бурильщиков было ликвидировано. К тушению пожара привлекались 74 человек и 12 единиц техники.

Информации о пострадавших не поступало.

Спасатели уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 00:37 по местному времени (22:37 мск). Быстрому распространению огня способствовали сильный ветер и большая горючая загрузка здания. Под воздействием высоких температур произошло обрушение кровли цеха.