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Дзюба вышел на второе место в споре бомбардиров РПЛ 

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Артем Дзюба после трех голов в игре с «Нижним Новгородом» вышел на второе место в списке бомбардиров. Об этом стало известно в пятницу, 19 ноября.

Футбольный клуб (ФК) «Зенит» обыграл на своем поле «Нижний Новгород» со счетом 5:1 в матче 15-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Три гола из пяти забил нападающий Дзюба. Тем самым он довел свой лицевой счет в этом сезоне до 10 мячей, сообщает «Спорт-Экспресс».

Теперь он уступает только нападающему ФК «Уфа» Гамиду Агаларову, на счету которого в этом сезоне 11 мячей, а также есть матч в запасе.

«Зенит» с 33 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, по итогам первого круга клуб гарантировал себе первое место.

29 октября Артем Дзюба забил 144-й гол в чемпионатах России и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

6 октября сообщалось, что Дзюба включен в список лучших футболистов мира по версии журнала World Soccer. По мнению авторов списка, нападающий является «важнейшей фигурой сборной России», несмотря на то что он пропустил последние сборы национальной команды.

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