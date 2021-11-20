Глава Минпросвещения Кравцов: вопрос о введении QR-кодов для учителей школ не обсуждается

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов исключил введение QR-кодов для учителей школ и допуск в школы только привитых детей. Об этом он заявил в пятницу, 19 ноября.

«Этот вопрос не обсуждается»,— цитирует ответ Кравцова на соответствующий вопрос «Интерфакс».

Ранее Кравцов сообщал об отсутствии необходимости в массовом переводе российских школ на дистанционное обучение. По его словам, соблюдение рекомендованных Роспотребнадзором мер исключает возникновение вспышек коронавируса в учебных заведениях, сообщает «Газета.Ru».

17 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России 77 субъектов используют QR-коды, и это дает хороший эффект. В этот же день Минэкономразвития и Минцифры заявили о начале печати бумажных сертификатов с QR-кодом о вакцинации от коронавируса. За первые сутки услугой воспользовались 50 тыс. человек по всей России.

15 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил эффективность применения QR-кодов в борьбе с COVID-19. Система показала «высокую эффективность для сдерживания заболеваемости», уточнил министр.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.