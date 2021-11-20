Полиция открыла предупредительный огонь по протестующим в Роттердаме

Полиция открыла предупредительный огонь на демонстрации в Роттердаме. Для разгона толпы использовали водометы. Акция протеста проходят из-за ужесточения коронавирусных ограничений, передает телеканал «Известия». Сотни активистов бросали камнями в стражей порядка и запускали в их сторону фейерверки. Как минимум одна полицейская машина была сожжена и одна — повреждена. Во время тушения от участников демонстрации также пострадали пожарные. Железнодорожное движение на центральном вокзале приостановлено. Усилены меры безопасности по всему города. Основное недовольство протестующих вызвано коронавирусными ограничениями. В стране растет число случаев заражения и госпитализации. Правительство может ввести систему 2G, при которой санитарный пропуск будет выдаваться только переболевшим ковидом или прошедшим вакцинацию, но не тем, кто сдал отрицательный тест на

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