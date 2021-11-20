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В ФБР и Госдепе отказались от комментариев по ситуации вокруг КСОРС в США

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Федеральное бюро расследований (ФБР) и Государственный департамент Соединенных Штатов в пятницу, 19 ноября, отказались комментировать приостановку деятельности Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) из-за расследования американских спецслужб. Такой ответ получило агентство ТАСС в ответ на свой запрос.

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«Спасибо за ваш запрос. Однако мы отказываемся от комментариев», — заявили в пресс-службе бюро.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что прекращение деятельности КСОРС является «целенаправленными репрессиями» против российской общины. По ее словам, подобные действия ведут к дальнейшему ухудшению отношений между Москвой и Вашингтоном.

18 ноября КСОРС опубликовал заявление о приостановлении деятельности структуры из-за продолжающегося на протяжении ряда лет беспрецедентного давления на представителей русскоязычной общины со стороны американских властей. Как отметили в Координационном совете, некоторые его члены и представители русской общины оказались фигурантами расследования «о нарушениях законов об иностранных агентах», подчеркнув, что организация никогда не вмешивалась во внутриполитическую повестку Соединенных Штатов, не располагала финансовыми средствами, а также не получала и не раздавала какие-либо гранты.

В тот же день В посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что допросы и обыски представителей российской диаспоры в США сотрудниками ФБР рассматриваются как недружественные по отношению к РФ. В дипмиссии также указали, что позиция РФ по «вопиющим инцидентам притеснения соотечественников» неоднократно доводилась до американских властей, однако была проигнорирована.

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