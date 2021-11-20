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Хирург назвал возможные последствия ожогов Хлебниковой

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Певица Марина Хлебникова, которая пострадала при пожаре и находится на ИВЛ в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, будет долго восстанавливаться, но первостепенная задача врачей — спасти ее жизнь, рассказал хирург, профессор и доктор наук Андрей Шестаков 19 ноября.

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«Если на лице ожог степени III, это значит, что нужна серьезная пластика и пересадка кожи. Думаю, мы надолго потеряли Марину Хлебникову с точки зрения публичности и, к сожалению, теперь вообще ее не узнаем. Такая степень поражения — это очень плохо», — поделился врач с kp.ru.

Он объяснил, что при первой степени ожога на коже появляются пузыри, при второй — глубокое поражение ткани, при третьей уже задеты мышцы, при четвертой — кости. По его мнению, восстановить лицо артистки — только часть задачи врачей.

«Кожу можно менять потом хоть 20 лет, это эстетическая проблема. А пока главное — спасти жизнь пациентки. В тканях могли начаться некротические изменения, а отравление газом могло затронуть дыхательные пути. Как я понимаю, певица какое-то время пролежала без сознания в горящей комнате, значит, успела надышаться гарью, пошел уже вторичный ожог», — рассуждал специалист.

Шестаков добавил, что, помимо стараний врачей, важно и участие самой Марины, ее организма — выдержат ли почки, печень, другие органы. Он уточнил, что сообщения о подключении певицы к аппарату ИВЛ говорит о том, что ее погрузили в медикаментозную кому, то есть ввели искусственно и контролируют состояние.

18 ноября в квартире на Ратной улице в Москве, где Марина Хлебникова проживала с мужем и дочерью, произошел пожар. Огонь охватил 10 кв. м территории комнаты, где находилась певица. Ее госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты, с которой женщина уснула. В пользу этой версии говорит тот факт, что на месте пожара остался выгоревший диван. Позднее дочь певицы сообщила, что «мама курила у окна». Кроме певицы в пожаре пострадал еще один человек.

По последним данным, Хлебникова находится в коме в реанимации. У артистки обожжено 20% лица, а также есть ожоги головы, груди и бедер различной степени. Помимо этого, зафиксированы немногочисленные глубокие ожоги и отравление продуктами горения. Она подключена к аппарату ИВЛ.

Известно, что в крови Хлебниковой обнаружен алкоголь. По словам соседа певицы, пьяной он ее никогда не видел.

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