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Национальной валюте Афганистана предрекли крах из-за заморозки активов страны

Национальной валюте Афганистана предрекли крах из-за заморозки активов страны

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Афгани, национальная валюта Афганистана, из-за заморозки Соединенными Штатами финансовых активов страны ежедневно обесценивается. Об этом заявил специальный представитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в пятницу, 19 ноября.

«Сейчас нашим западным коллегам надо как-то решать этот вопрос. [Афгани] придерживают <…>, я не совсем рациональность такого шага понимаю, потому что, если афгани рухнет окончательно, он с 80 до 95 афгани [снизился] за один доллар за буквально вчера. Деньги обесцениваются, если они не в обороте», — рассказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

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Кабулов также обратил внимание, что в Афганистане сейчас дефицит наличных.

«Причем не только долларов, но и афганской национальной валюты. Целый ряд крупных компаний как афганского происхождения, так и иностранного аккумулировали в своих хранилищах огромное количество национальной валюты. Видимо, не знают куда ее применить, но в обороте не хватает реальных афгани», — отметил он.

В том же интервью Кабулов заявил, что российские власти «готовы участвовать в целом ряде проектов, в основном на коммерческой основе». Также, по его словам, российская сторона поддерживает самодостаточность новой власти Афганистана, независимой и дружески настроенной по отношению к Москве.

18 ноября посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил, что о политическом сотрудничестве РФ с новыми властями Афганистана пока речь не идет, Москва в полной мере учитывает санкции ООН в отношении движения «Талибан» (находится под санкциями организации за террористическую деятельность). По его словам, гуманитарная ситуация в Афганистане плохая, людям грозит голод.

В соответствии с поручением президента России Владимира Путина Министерство обороны приступило к доставке гуманитарной помощи, добавил посол. В беседе с «Известиями» Жирнов уточнил, что в общей сложности Россия поставит афганскому народу 100 т гуманитарной помощи.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

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