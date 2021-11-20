Победившие в «Большой перемене» 300 студентов получат деньги на образование

Победителями финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди студентов колледжей стали 300 человек. Сообщила в субботу, 20 ноября, пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

Отмечается, что в этом году студенты колледжей впервые приняли участие в конкурсе. Четыре дня Нижний Новгород принимал 600 талантливых ребят из 67 регионов России.

«Финалисты были погружены в атмосферу конкурсных испытаний — выполняли задания, учились работать в команде, делились идеями, создавали новые проекты, слушали и общались с экспертами. Сезон «Большой перемены» в этом году завершается, но для ребят все только начинается. Мы с радостью приглашаем всех победителей и финалистов не останавливаться на достигнутом и пробовать себя и в других проектах платформы», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Победившие 150 студентов-четверокурсников получат по миллиону рублей на образование, а 150 студентам вторых и третьих курсов выдадут по 200 тыс. рублей. Также 20 лучшим образовательным организациям выделили по два миллиона рублей на развитие образовательной среды.

Председатель наблюдательного совета АНО «Большая перемена» Сергей Кириенко подчеркнул, что «Большая перемена» является не просто конкурсом, а сообществом и семьей.

С 9 по 13 ноября в Крыму в «Артеке» проходил финал конкурса «Большая перемена» среди учеников 9–11-х классов. Победителем «Большой перемены» стала гимназия города Новороссийска. Школа одержала победу, поскольку в ней самое большое количество победителей и финалистов. Команда учеников получила наивысшую рейтинговую оценку среди финалистов.

Президент РФ Владимир Путин 13 ноября в своем видеообращении к участникам финала всероссийского конкурса «Большая перемена» заявил, что успехи нынешних школьников определяют будущее России. Глава государства выразил уверенность в том, что у финалистов конкурса будут успехи, а полученный при участии опыт «послужит твердой опорой».