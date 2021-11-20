Врач вынес заключение о физическом здоровье Байдена

Здоровье президента Соединенных Штатов Джо Байдена в норме, он может выполнять обязанности главы государства. Об этом стало известно в пятницу, 19 ноября.

«Президент Байден остается здоровым, энергичным 78-летним мужчиной, который способен и далее успешно выполнять президентские обязанности, в том числе в качестве главы исполнительной власти, главы государства и верховного главнокомандующего», — говорится в заключении личного врача Кевина О'Коннора, опубликованном на сайте Белого дома.

19 ноября Байден временно передал полномочия вице-президенту Камале Харрис, пока глава государства находился под анестезией в больнице, где ему провели колоноскопию. Это стало первым случаем временной передачи полномочий вице-президенту с момента прихода администрации Байдена к власти в США, а также первым случаем, когда у власти в США оказалась темнокожая женщина.

Сейчас он уже вернулся к исполнению обязанностей президента Соединенных Штатов. Журналистов глава Белого дома заверил, что его медицинская процедура прошла «прекрасно».

В марте президент США по ошибке назвал Камалу Харрис главой государства во время публичного выступления. Позже зрители Fox News высказали мнение, согласно которому Байден является «троянским конем»: в скором времени он покинет пост по состоянию здоровья и его место займет Харрис, указали пользователи.

27 октября Байден попытался пожать руку «человеку-невидимке» после своего публичного выступления. На кадрах, запечатлевших этот момент, видно, как после сказанной речи он поворачивается и делает движение рукой, напоминающее намерение пожать кому-то руку. Однако перед американским лидером на тот момент никто не стоял.

12 июля Байден направил телеграмму с поздравлениями президенту Черногории Мило Джукановичу, перепутав его с премьер-министром страны Здравко Кривокапичем. Байден также допускал оговорки в своей речи и об отношениях с Россией. Он путал вакцинацию с эскалацией, а также неправильно произносил фамилию президента РФ Владимира Путина.

78-летний Джо Байден стал самым возрастным президентом в истории США. Его здоровье неоднократно становилось предметом обсуждения.