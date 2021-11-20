В аварии под Саратовом погиб 13-летний школьник

В Саратовской области в результате ДТП погиб 13-летний подросток. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по региону.

По ее информации, неподалеку от села Невежкино Лысогорского района ВАЗ-2106 столкнулся со столбом, а затем перевернулся. За рулем находился 13-летний школьник. Его госпитализировали, но врачи уже ничем не смогли помочь ребенку.

«По основной версии, в салоне автомобиля находились сверстники погибшего. Их точное количество устанавливается. За медицинской помощью больше никто не обращался», — говорится в сообщении.

Следователи вместе с криминалистами проводят осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее в тот же день автомобиль Kia Rio врезался в деревянную церковную лавку, расположенную при входе в храм преподобного Андрея Рублева на Верхней Масловке в Москве, и едва не проломил стену. Водитель пытался проскочить на зеленый свет, но не успел, после чего врезался в строение. В результате инцидента никто не пострадал.