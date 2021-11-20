Пожар возник в деревообрабатывающем цехе в Екатеринбурге

Кровля деревообрабатывающего цеха обрушилась при пожаре в Екатеринбурге. Об этом сообщили на сайте регионального МЧС в субботу, 20 ноября.

Площадь возгорания — 500 кв. м. Быстрому распространению огня способствовали большая горючая загрузка здания и сильный ветер, пояснили в ведомстве.

В данный момент пожарные пытаются локализовать возгорание. В тушении участвуют 22 человека и 8 единиц техники. Для координации действий на месте пожара развернут штаб пожаротушения.

Информации о пострадавших не поступало.

6 ноября на территории промзоны в Екатеринбурге произошел взрыв, в результате которого начался пожар. Причиной инцидента стал взрыв газового баллона.